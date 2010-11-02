«Миронівський хлібопродукт» отримав у ING Bank N.V. кредит на 50 млн. дол.

ING Bank N.V. надав компанії "Миронівський хлібопродукт" кредит на 50 млн. дол. Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми "Астерс", яка виступила радником ING Bank N.V. з питань українського права.

Кредитні кошти будуть використані для закупівлі на українському ринку насіння соняшнику і їх подальшої переробки на олію для експорту.

Інших деталей угоди не надають.

Довідка УНІАН. "Миронівський хлібопродукт" - одна з найбільших агрокомпаний України, найвідоміший виробник м'яса курки і напівфабрикатів під торговельною маркою "Наша Ряба". Також компанія займається рослинництвом, виробництвом яловичини, фуа-гра, ковбасних виробів і копченини, фруктів. Об'єднує 19 підприємств, обробляє понад 200 тис. га землі.

Юридична фірма "Астерс" (раніше "Шевченко, Дідковский і Партнери") була заснована в Україні в 1995 році.