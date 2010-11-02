Парламент відмовив у 0% ставки мита на деякі продукти харчування

Верховна Рада України відмовилася встановити 0% ставку мита на деякі найменування продуктів.

"За" прийняття відповідного проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України", внесений Кабінетом Міністрів, проголосували всього 183 народні депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Уряд вказав, що ухвалення законопроекту грунтується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України і недопущення стрімкого підвищення цін на окремі види зернових культур і соціально значущі продовольчі товари.

Проектом закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" передбачали до 1 червня 2011 року зменшення імпортного мита на молоко і вершки в порошку, гранулах або інших твердих видах; масло вершкове; картоплю; жито і гречку до 0%.