Мінекономіки має намір скасувати квоти на експорт зерна у деякі країни

Міністерство економіки України ініціює відміну до 2011 року квот на експорт зерна в країни, які мають угоди про вільну торгівлю з Україною.

Проект відповідної постанови опублікований на офіційному сайті міністерства.

Документ пропонує внести зміни в постанову Кабінету міністрів №938 від 4 жовтня і передбачити, що квоти не поширюються на країни, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю і з якими досягнуто відповідні міжурядові домовленості.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №938 "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р".

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в об'ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені до 31 грудня 2010 року.