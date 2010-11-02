ВР прийняла у першому читанні законопроект про захист якості вітчизняної виноробної продукції

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про виноград і виноградне вино" про захист якості вітчизняної виноробницької продукції і посилення боротьби з її фальсифікацією.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 250 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що посадка виноградників для виноробства дозволяється тільки у виноробницьких місцевостях, із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Гібриди - прямі виробники, які є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню упродовж 15 років. Посадочний матеріал вітчизняного або іноземного походження, який купують і який призначений для посадки виноградників, повинен проходити обов'язкову сертифікацію в Державній помолого-ампелографічній інспекції України. Ця норма не поширюється на посадковий матеріал, отриманий у власних розплідниках, розміщених в зоні посадки виноградників.

Для виробництва вин і коньяків в Україні використовуються технічні сорти винограду, які відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска і гібридами - прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин і коньяків в Україні допускається використовувати столові сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, які є до винограду технічних сортів.