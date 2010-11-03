Держкомрезерв планує на тендері купити 60 тис. тонн зерна

Державний комітет з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) планує на тендері 16 листопада придбати 60 тис. тонн зерна, повідомляє Finance.ua.

Згідно з відповідним оголошенням Держкомрезерву в "Віснику державних закупівель", заявки на участь у тендері приймаються до 16 листопада включно.

Загальне мінімальне тендерне забезпечення на весь 31 лот становить 1114 тисяч грн.

Згідно з умовами тендеру, зерно повинно бути поставлено на підприємства Держкомрезерву до 20 грудня цього року.