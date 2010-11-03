Держкомрезерв планує на тендері купити 60 тис. тонн зерна
09:02, 03 листопада 2010Агро
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Державний комітет з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) планує на тендері 16 листопада придбати 60 тис. тонн зерна, повідомляє Finance.ua.
Згідно з відповідним оголошенням Держкомрезерву в "Віснику державних закупівель", заявки на участь у тендері приймаються до 16 листопада включно.
Загальне мінімальне тендерне забезпечення на весь 31 лот становить 1114 тисяч грн.
Згідно з умовами тендеру, зерно повинно бути поставлено на підприємства Держкомрезерву до 20 грудня цього року.
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