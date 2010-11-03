Урожай зерна в Росії складає 63,4 млн. т

Зернові і зернобобові культури в Росії по даним на 3 листопада 2010 г обмолочені на площі 33,3 млн. га - 97,9 проц до прогнозу. У країні намолотило 63,4 млн. т зерна. Врожайність складає 19 ц/га. Про це повідомляється в сьогоднішньому зведенні Міністерства сільського господарства РФ, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

У Росії посіяно 14,6 млн. га озимих зернових культур. Продовжується сівба озимих зернових в Південному і Северо-кавказськом федеральних округах.

Пшениці намолотило 43,2 млн. т. Врожайність складає 19,9 ц/га.

Ячменю намолотило 8,8 млн. т. Врожайність - 17,8 ц/га.

Просо намолотило 128 тыс т з площі 184 тыс га /100 проц до прогнозу/ при врожайності 6,9 ц/га.

Гречки намолотило 371 тыс т з площі 563 тыс га /89 проц від прогноза/ при врожайності 6,6 ц/га.

Рису прибрано 195 тыс га /96,7 проц до плану/, намолотило 1 млн. 140,4 тыс т при врожайності 58,4 ц/га.

Кукурудза на зерно прибрана з площі 962 тыс га /83 проц до прогнозу/, площа, що залишилася, до прибирання – 197,7 тыс га. Намолотило більше 2,7 млн. т зерна кукурудзи при врожайності 28,4 ц/га.

Соняшник обмолочений з площі 5 млн. га /77 проц до прогнозу/, намолотило 4,7 млн. т маслосемян при врожайності 9,4 ц/га.

Рапс озимий і яровий в цілому по РФ обмолочений з площі 554 тыс га, намолотило 623 тыс т маслосемян рапсу при врожайності 11,2 ц/га.

Соя обмолочена з площі 1 млн. га /87 проц до прогнозу/, намолотило 1,2 млн. т зерна сої при врожайності 11,9 ц/га.

Цукровий буряк прибраний з площі 885 тыс га /88 проц до прогнозу/. Площа, що залишилася, до прибирання з урахуванням загибелі 124 тыс га. Накопано 19,2 млн. т коренеплодів при врожайності 216,7 ц/га.

Картопля в сільгосппідприємствах викопана з площі 173 тыс га /85 проц до прогнозу/, накопано 2,3 млн. т при врожайності 132,4 ц/га. Площа, що залишилася, до прибирання з урахуванням загибелі складає 29,7 тыс га.

Овочі в сільгосппідприємствах прибрані з площі 76 тыс га, зібрано 1,3 млн. т при врожайності 164,3 ц/га. Площа, що залишилася, до прибирання рівна 3 тыс га.