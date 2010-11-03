Росія може ввести експортні мита на аміачну селітру – експерт

13:25, 03 листопада 2010
Агро
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Росія може ввести експортні мита на аміачну селітру.

Про це кореспондентові УНІАН сказала старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, коментуючи рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про відміну антидемпінгових мит на імпорт аміачної селітри з Російської Федерації в частині, що стосується ВАТ "МХК "Єврохім".

За її словами, російський уряд намагатиметься залишити якомога більше селітри вдома у 2010/11 аграрному році (липень-червень), оскільки зерно залишається в країні і продається за заниженими цінами. "Тому і добрива для російських аграріїв повинні продаватися за заниженими цінами. Отже, є вірогідність введення тимчасових експортних мит у самій Росії на час закупівель аграріями селітри для весняних польових робіт", - зазначає експерт.

Т. ЛЕВЧЕНКО також повідомила, що за 2009 рік ринок аміачної селітри в Україні склав 1,4 млн. тон, з яких 25% товару було імпортовано з Росії. Компанія "Єврохім" завезла в Україну 79 тис. тонн аміачної селітри і зайняла 6% загального об'єму споживання цього добрива в нашій країні.

"Незважаючи на імпортне мито, позиції компанії "Єврохім" на українському ринку селітри були досить значними за результатами 2009 року. Отже, можна з усією упевненістю говорити, що у разі відміни мита, частка компанії може ще збільшитися", - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2009 року Україна ввела на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ у розмірі 11,91%, за винятком ВАТ "Дорогобуж" і ВАТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78%, відповідно.

У січні 2010 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила на три місяці дію антидемпінгових мит. Це стало кроком у відповідь на продовження Росією терміну дії угоди про безмитний імпорт в країну деяких видів українських труб. У травні було прийняте рішення пролонгувати цю угоду до 15 листопада після того, як Росія погодилася встановити квоту на безмитне ввезення труб компанією "Інтерпайп".

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