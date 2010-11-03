У Тернопільській обл. вироблено 107,5 тис. т цукру

16:13, 03 листопада 2010
Агро
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На Тернопільщині вироблено 107,5 тис т цукру. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, це складає 57% від квоти виробництва цукру, який область має право продати на внутрішньо українському ринку. Загалом з початку сезону на цукрові заводи області поступило 1,279 млн. т цукрових буряків. З них уже переробили 1,06 млн. т. Середня цукристість буряків складає 13,9%.

За даними А. МАЙКИ, виробництво цукру цьогоріч здійснюють 6 із 7-ми цукрозаводів області. При цьому Зборівський, Збаразький та Хоростківський уже припинили роботу, продовжують переробку цукрових буряків Бучацький, Козівський, Ланівецький та Чортківський. «Кременецький завод цього року не працює, а лише приймає свої буряки, вирощені на орендованих в області полях та направляє їх на головне підприємство компанії – у Дубно на «Дубно-цукор», – зазначив А. МАЙКА.

За його словами, наразі найбільше цукру виробили Чортківський цукрозавод (35,4 тис. т), Хоростківський (34,2 тис. т) та Збаразький (15,6 тис. т).

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