Продавці м’яса у Житомирі проводять страйк

У Житомирі на головному ринку міста вже третій день страйкують продавці м'яса.

Як передає кореспондент УНІАН, такий страйк пов'язаний з протестом проти наказу Держкомітету ветеринарної медицини, після якого Мін’юст затвердив нові інструкції до подвійного контролю м'ясної продукції.

Тушу тварини належить, згідно з новими правилами, перевіряти двічі - на ринку і відразу ж після забою тварини на місці.

Як повідомили УНІАН страйкувальники-працівники м'ясного павільйону, додаткова перевірка м'яса вимагає додаткових часових витрат, а це негативно позначається на якості м'яса, яке продається.

Коментуючи це положення, заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ДЕЙСАН зазначив, що за дорученням губернатора області Сергія РИЖУКА влада регіону в цей момент детально вивчає ситуацію із забоєм худоби і продажем м'яса. "Якщо виявиться, що нові правила об'єктивно заважають роботі тих, хто торгує м'ясом, можливо, керівництво облдержадміністрації виступить з ініціативою відміни таких нововведень, поки ж ми детально вивчаємо правила забою і торгівлі, а також умови, за яких м’ясоторгівці перевіряють свою продукцію", - сказав М. ДЕЙСАН.