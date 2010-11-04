РФ забороною на експорт агропродукції заганяє Україну у митний союз - експерти

Заборона на експорт української агропродукции у Росію спрямована на те, щоб змусити Україну вступити у Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану, пише тижневик "Комментарии:".

Видання наводить офіційні дані Россільгоспнагляду, згідно з якими з 15 м'ясопереробних підприємств України, які мали право на постачання продукції в РФ, сьогодні залишилося тільки 3, з 14 молочних - 10.

Останньою жертвою Россільгоспнагляду, як повідомляв УНІАН, став провідний український виробник курятини ("Миронівський хлібопродукт"). Офіційна версія російських контролерів - порушення ветеринарно-санітарних вимог.

Українські експерти, опитані "Комментариями:", переконані, що зачіпки Россільгоспнагляду мають, швидше, політичний характер, ніж економічний. "Якість української продукції не поступається російській. Проте, ветеринарна служба в РФ - прекрасний інструмент тиску на сусідні країни", - пояснює керівник аналітичного департаменту "консалтингового агентства" "ААА" Марія КОЛЕСНИК.

Крім того, зазначає тижневик, Митний союз здатний перекрити Україні доступ на ринку Казахстану, куди сьогодні поставляють 53% усього експорту української курятини.

"Зона ризику пов'язана не з казахською владою, а з Тим, що Росія отримала право "викручувати руки" компаніям, які працюють з цією країною. Прецеденти відкликання м'яса птиці, призначеного для Казахстану, яке не сподобалося Россільгоспнагляду, цього року вже були", - сказала М. КОЛЕСНИК.