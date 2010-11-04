Мінекономіки повторно прийматиме заявки на ліцензії на експорт зерна

Міністерство економіки України оголосило про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензій на експорт зерна. Відповідне оголошення опубліковане на офіційному сайті відомства.

"Мінекономіки повідомляє про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції з 4 листопада по 18 листопада включно 2010 року", - сказано в оголошенні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономіки заявило про прийом заявок з 20 жовтня по 3 листопада включно.

Нагадаємо, постанова "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р". Кабінету міністрів України прийнята 4 жовтня 2010 р. під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в об'ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені до 31 грудня 2010 р.

Документом затверджений також порядок видачі ліцензії на експорт вказаної продукції і розподілу квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Міністерству економіки суб'єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою. Разом із заявкою суб'єкт господарської діяльності подає заключення Мінагрополітики про наявність у нього об'єму сільськогосподарської продукції, вказаного в заявці, і можливості її експортувати. Загальний об'єм квот розподіляється комісією пропорційно об'ємам, вказаним в заключенні Мінагрополітики. Нерозподілений об'єм квот підлягає повторному розподілу.