Виробництво цукру на Сумщині виросте до 2015 року у понад 2 рази

До 2015 року у Сумській області виробництво цукру виросте більш ніж у 2 рази. Таких результатів влада Сумської області обіцяє досягти завдяки створенню в регіоні цукрово-бурякового кластера, передбаченого нещодавно затвердженою довгостроковою Стратегією соціально-економічного розвитку "Нова Сумщина-2015".

Як передає кореспондент УНІАН, голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ підкреслює, що цей кластер (сконцентрована на певній території група взаємозв'язаних компаній) буде сформований на основі двох реконструйованих цукрових заводів і великих виробників цукрового буряка. Передбачають, що на першому етапі до нього увійдуть сільські господарства Білопільского, Краснопільского і Тростянецького районів, а також два цукрові заводи. До цього кластера можуть приєднатися і інші підприємства, наприклад, тваринницькі господарства, які зміцнять свою кормову базу, спиртзаводи, які отримають сировину, а також ВАТ "Сумихімпром" як виробник мінеральних добрив.

Таким чином, виконавча влада регіону створює умови для повного циклу виробництва цукру. З появою кластера цукрові заводи будуть забезпечені гарантованим об'ємом сировини, сільгоспвиробники отримають стабільний збут цукрового буряка, а також мінеральні добрива за вигідними цінами.