В Україні в жовтні експорт ріпаку знизився на 45%

В Україні в жовтні експорт ріпаку знизився більш ніж на 45%, порівняно з жовтнем 2009 року, до 215,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі «УкрАгроКонсалт».

Наголошується, що порівняно з вереснем експорт ріпаку знизився майже на 100 тис. т, або на 31,5%. У вересні експорт становив 314,86 тис. т.

«Усього за 4 місяці 2010/11 сезону (липень/жовтень) Україна експортувала 975,5 тис. т ріпаку, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період минулого 2009/10 сезону (1033,1 тис. т)», - йдеться у повідомленні.