Присяжнюк: Ефективне використання бюджетних коштів дозволить збільшити обсяги виробництва в АПК

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що ефективне використання бюджетних коштів дозволить збільшити обсяги виробництва, реалізації та переробки сільгосппродукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 5 листопада під час наради щодо ситуації на продовольчому ринку й завершення комплексу осінньо-польових робіт у Вінницькій області.

«Ми повинні сконцентруватися на підході щодо використання бюджету наступних років так, щоб бюджет був використаний, і щоб бюджет був мотивацією для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс», - вважає він.

М.ПРИСЯЖНЮК назвав риторичним питання щодо кількості коштів, направлених на АПК. «Сьогодні говорити, мало чи багато, коштів виділяється з Держбюджету - це питання риторичне, ми повинні розуміти, що з Держбюджету виділяється коштів стільки, скільки держава може виділити. Основне наше завдання - це питання ефективного використання тих коштів і тих пільг, які держава надала нам для агропромислового комплексу », - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він переконаний, що правильне використання коштів Держбюджету дозволить збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції. «Правильне використання коштів дозволить нам мати динаміку зростання обсягів виробництва, зростання обсягів реалізації та обсягів переробки», - підкреслив міністр агрополітики.