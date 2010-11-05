Україна в жовтні збільшила експорт соєвих бобів в 2 рази

Україна в жовтні 2010 року збільшила експорт соєвих бобів в 2 рази, в порівнянні з вереснем ц.р. – до 21,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі «Украгроконсалт».

Згідно з повідомленням, збільшився також експорт соєвої олії – до 4,9 тис. тонн, у порівнянні з 2,4 тис. тонн у вересні ц.р.

Крім того, в жовтні 2010 року Україна експортувала 1,3 тис. тонн соєвого шроту. Для порівняння: за весь минулий сезон 2009/2010 було експортовано 1,67 тис. тонн.