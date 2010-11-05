На сьогодні в Україні намолочено 40,5 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні під час наради з питань ситуації на продовольчому ринку і завершення комплексу осінньо-польових робіт у Вінницькій області.

За його словами, середня врожайність зернових становить 28 ц/га.

«Залишилося близько 5%, і ми в бункерній вазі матимемо десь 41 млн. тонн. Це досить вагомий урожай, враховуючи аномальний рік, який у нас був», – зазначив міністр.

Також М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що серед регіонів України Вінницька область займає перше місце з валового збору зернових.

«Зокрема, Вінницька область намолотила 3,1 млн. тонн, Одеська і Дніпропетровська – по 2,9 млн. тонн, Полтавська і Черкаська – по 2,5 млн. тонн, Кіровоградська і Миколаївська – по 2,3 млн. тонн, Запорізька – 2,1 млн. тонн, Київська область – 2 млн. тонн», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України знизило прогноз валового збору зернових цього року до 38,6 млн. тонн.

Цього маркетингового року, за уточненими оцінками МінАП, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) складе 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.