Завтра буде сухо і тепло, в Криму - до 26°

9 листопада по Україні синоптики обіцяють суху і теплу погоду, в Криму - до 26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок по всій країні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в західних та північних областях місцями невеликий, в Карпатах помірний дощ, на заході окремі грози. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла, на узбережжі Чорного моря - до 15°; вдень - 13-18°, в південній частині - 17-22°, в Криму - до 26°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11°.

По Київській області місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень - 13-18°.

У Києві мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 9-11° тепла, вдень - 15-17°.