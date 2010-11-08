Заборона на продаж пива у МАФах Києва призведе до продажів «з-під поли» – виробники

Можлива заборона Київради на продаж пива в МАФах приведе до падіння об'ємів продажів і тінізації ринку. Так виробники пива прокоментували ініціативу депутатських фракцій Київради про введення заборони на реалізацію алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів на території міста в малих архітектурних формах (МАФах), повідомили УНІАН в компаніях.

"Будь-яка заборона продажу чого-небудь дорослій людині народжує чорний ринок. Природно, це приведе і до падіння об'ємів продажів, і, напевно, виникне деяка "тінізація" ринку: замість того, щоб людина культурно легально прийшла і купила пиво, вона придбаватиме його з-під поли в підворітті. І, природно, усе це негативно позначиться на об'ємах податкових надходжень до бюджету", - прокоментував фінансовий директор "Славутич", Carlsberg Group Олександр ГОВЯДІН. "Ця заборона стимулює продаж алкогольних напоїв (пива у тому числі) і сигарет "з-під поли". Заборона ударить по власниках МАФів, але, поза сумнівом, збагатить тих, хто здійснюватиме незаконну реалізацію", - зазначив директор з правових питань і корпоративних стосунків ВАТ "САН ІнБев Україна" Денис ХРЕНОВ.

Крім того, на його думку, зниження прибутку МАФів помітно позначиться на надходженнях до міського бюджету. "Є явна дискримінація малого бізнесу, оскільки обмеження на продаж в магазинах і супермаркетах цією ініціативою не передбачені", - додав він.

Д. ХРЕНОВ зазначив, що, на думку авторів документу, його прийняття "забезпечить впорядкування обороту алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів серед населення, зменшить зростання алкогольної і тютюнової залежності". Проте, за його словами, ніякої аргументації, заснованої на достовірних фактах, ініціатори традиційно не наводять. "У той же час, такі заходи не відповідають останнім рекомендаціям ВОЗ, не кажучи вже про те, що в Україні досі немає єдиної комплексної довгострокової програми щодо здорового способу життя. Саме тому проблема алкогольної залежності і табакокуріння постійно стає інструментом політичних спекуляцій", - додав він.

Також, на думку Д. ХРЕНОВА, ініціатива депутатів Київрада суперечить статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", а також - статті 19 Конституцій України. Законодавець не встановлював обмежень на роздрібну реалізацію пива в МАФах.