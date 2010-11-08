Незвичайно тепла погода буде стояти увесь листопад – Кульбіда

Надзвичайно теплий і сухий листопад, що є незвичайним для України, став, швидше, нормою, ніж аномалією. І протримається така погода до кінця місяця. Про це в коментарі ЗІКу 8 листопада розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

"Це було б аномалією, якщо порівнювати нинішній температурний режим з тим, що був 30 років тому. Тоді це, дійсно, аномалія. Але якщо проаналізувати температурний режим за останні 30 років, то, звичайно це вже не така аномалія, а ближче до норми, хоча все одно вище за середні показники за цей період", - зазначив М.КУЛЬБІДА.

Експерт пояснює, чим спровоковано таке підвищення температури: "Розвиток атмосферних процесів з урахуванням глобальних змін клімату. Адже глобальне потепління ніхто не відміняв і, якщо воно є, воно виражається таким чином".

Незважаючи на це, за словами керівника Українського гідрометеорологічного центру, постійно така висока температура не утримається. "Практично, до кінця місяця вона збережеться з деякими коливаннями, але зима все одно прийде. Ймовірно, початок зими буде в перших числах грудня", - спрогнозував М. КУЛЬБІДА

Зима ж, за словами М. КУЛЬБІДИ, виходячи з тенденцій останніх років, має бути нестійкою, з підвищеним температурним режимом з досить великою кількістю небезпечних явищ - налипання мокрого снігу, штормові вітри, ожеледь, снігопад. "Отже, усе буде", - сказав М. КУЛЬБІДА.