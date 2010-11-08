КМДА готує розпоряження про врегулювання цін на основні продтовари

Київська міська держадміністрація підготувала проект розпорядження про врегулювання цін на основні продовольчі товари у столиці.

Текст відповідного проекту регуляторного акту оприлюдений на офіційному веб-порталі столичної влади з метою його обговорення.

Зауваження і пропозиції від юридичних і фізичних осіб, їх об`єднань приймають до 19 листопада ц.р.

Проект рішення передбачає визнати таким, що втратило дію розпорядження КМДА від 27 жовтня 2008 р. № 1464 "Про регулювання цін на основні продовольчі товари", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в м. Києві 15.12.2008 за № 32/798.

У новому варіанті регуляторного акту пропонується залишити без змін граничні рівні рентабельності виробництва (для усіх суб`єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності) борошна пшеничної вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного - 8%;хліба вагою понад 500 грамів з борошна пшеничної вищого, першого і другого сорту і їх суміші, борошна житнього і суміші борошна пшеничного і житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків - 12%.

Проектом пропонується затвердити, що граничні торговельні (поставно-збутові) надбавки до гуртової ціни виробника (митній вартості) на ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі, м`ясо птиці - 10%; борошно, макаронні вироби (окрім виробів швидкого приготування), крупи (окрім виробів швидкого приготування), цукор - 12%; яловичину, свинину, хліб - 15%, без урахування витрат з їх транспортування в міжміському сполученні. Документом передбачається ввести декларування Головним управлінням цінової політики КМДА зміни гуртово-відпускних цін на борошно пшеничну вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м`ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5% відсотків, яйця курячі, цукор-пісок, олія соняшникова.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням КМДА № 1464, 10-процентні граничні торговельні надбавки були затверджені у 2008 р. на ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з масовою часткою жиру до 72,5%, олію соняшникову, яйця курячі, м`ясо птиці. На борошно, макаронні вироби (окрім виробів швидкого приготування), крупи (окрім виробів швидкого приготування), цукор-пісок гранична надбавка складала 12%; яловичину, свинину, хліб - 15%.