Акції „Агротона” у перший день торгів на Варшавській біржі закрилися 6,8% зростанням
12:24, 09 листопада 2010Агро
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Акції українського агрохолдингу «Агротон» в перший день торгів на Варшавській фондовій біржі, 8 листопада, подорожчали на 6,8% до 28,84 злотих (близько 10 доларів за поточним курсом).
Ціна паперів, яка була встановлена на рівні 27 злотих, на відкритті торгів зросла на 7,78% до 29,10 злотих.
До кінця дня їх вартість просіла до 28,84 злотого.
Обсяг торгів склав 23,6 млн. злотих.
На відкритті сьогоднішніх торгів акції компанії подорожчали на 1,25% до 29,20 злотого.
Як повідомляв УНІАН, в кінці жовтня «Агротон» розмістив на Варшавській біржі 26,2% акцій за 54 млн. доларів.
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