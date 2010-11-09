Акції „Агротона” у перший день торгів на Варшавській біржі закрилися 6,8% зростанням

Акції українського агрохолдингу «Агротон» в перший день торгів на Варшавській фондовій біржі, 8 листопада, подорожчали на 6,8% до 28,84 злотих (близько 10 доларів за поточним курсом).

Ціна паперів, яка була встановлена на рівні 27 злотих, на відкритті торгів зросла на 7,78% до 29,10 злотих.

До кінця дня їх вартість просіла до 28,84 злотого.

Обсяг торгів склав 23,6 млн. злотих.

На відкритті сьогоднішніх торгів акції компанії подорожчали на 1,25% до 29,20 злотого.

Як повідомляв УНІАН, в кінці жовтня «Агротон» розмістив на Варшавській біржі 26,2% акцій за 54 млн. доларів.