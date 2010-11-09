Аграрії Вінницької області завершили сівбу озимих

Сільськогосподарські підприємства Вінницької області завершили сівбу озимих культур, засіявши 501,349 тис. га.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Озимі посіяні на 89,2% від запланованих площ.

Аграрії засіяли 357,606 тис. га озимою пшеницею, 5,62 тис. га – житом і 49,998 тис. га – ячменем.

Озимий ріпак посіяний на площі 82,288 тис. га, що складає 64,6% від запланованих площ.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році сільськогосподарські підприємства Вінницької області збільшили посіви озимих на 5,17%, або на 27,245 тис. га, в порівнянні з 2008 роком, – до 554,488 тис. га.