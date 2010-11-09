В Україні з робочим візитом перебуває делегація Міжнародної комісії із захисту Дунаю

8-9 листопада з робочим візитом в Україні перебуває делегація Міжнародної комісії із захисту Дунаю (МКЗД) у складі діючого президента комісії, представника Словенії Мітя БРІЦЕЛІ та виконавчого секретаря комісії Філіпа ВЕЛЛЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, цей візит є дуже важливим для України з огляду на те, що, починаючи з січня 2011 року та протягом усього наступного року, Україна головуватиме у цій комісії.

Як сказав О.ДИКУСАРОВ, відповідно до рішення уряду, функції президента комісії виконуватиме посол з особливих доручень МЗС України, голова делегації України при МКЗД Микола МЕЛЕНЕВСЬКИЙ.

Сьогодні М.МЕЛЕНЕВСЬКИЙ зустрінеться з делегацією МКЗД. У зустрічі також візьмуть участь представники Мінприроди, Держводгоспу та українські експерти в робочих групах МКЗД.

У ході зустрічі передбачається обговорити пріоритети українського головування і план-графік міжнародних засідань, серед яких є проведення міжнародної зустрічі міністрів довкілля п’яти країн басейну річки Тиса та схвалення Інтегрованого плану управління басейном річки Тиса, реалізація ініціативи України щодо комплексного аналізу стану довкілля Дунаю, підготовка планів управління басейнами річок Прут і Сірет.

«Головування України у МКЗД не лише сприятиме просуванню інтересів України з метою розвитку українського Придунав’я, посиленню ролі України у дунайському регіоні, але й відповідатиме євроінтеграційним прагненням України», - сказав О.ДИКУСАРОВ.