Київ посилює регулювання цін на продукти

Київська міська державна адміністрація підготувала проект розпорядження про регулювання цін на основні продовольчі продукти. Текст проекту опублікований на сайті столичної міськадміністрації, повідомляє “Дело”.

Як вказано в документі, проект підготовлений з метою заборони підвищення цін на основні продовольчі товари.

Традиційно для утримання цін влада має два інструменти – обмеження торгових надбавок і встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва продтоварів.

Рівні рентабельності, які влада вважає прийнятними коливаються від 8% до 12%. Торгові надбавки встановлюються в межах 10-15%. Розповсюджуватися ці вимоги будуть на значно більшу, аніж раніше, кількість товарів.

Документом також передбачається ввести декларування Головному управлінню цінової політики КМДА зміни відпускних для гурту цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого гатунку, борошно житнє, яловичину, свинину, м`ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове зі вмістом жиру до 72,5% відсотків, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.