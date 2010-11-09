Кабмін виділив 80 млн. грн. зі Cтабфонду на закупівлю племінних нетелей та корів, техніки і обладнання

Кабінет міністрів України виділив 80 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду на закупівлю племінних нетелей та корів, техніки і обладнання.

Відповідну постанову від 1 листопада 2010 р. №1013 опубліковано на сайті уряду.

Документом доручено виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на поворотній основі 80 млн. грн. для закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу.

Міністерству фінансів доручено внести відповідні зміни до розпису Державного бюджету. Визначити джерелом покриття зазначених витрат надходження від цільового розміщення державних цінних паперів.