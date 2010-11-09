Цукор протягом трьох місяців подорожчає на 8-10% – експерт

Цукор упродовж трьох місяців подорожчає на 8-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід КОЗАЧЕНКО.

"Ми не зберемо той урожай, який навесні планували, тому що були тяжкі погодно-кліматичні умови - посуха, і збільшення посівів цукрового буряка, яке давало нам підстави робити попередні прогнози про прибирання великих об'ємів цукрового коріння і виробництво більшої кількості цукру, не виправдалося", - повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимира ЛАПИ, з початку року прогнози виробництва цукру складали 2-2,3 млн. тонн, зараз офіційний прогноз - 2 млн. тонн, але більшість експертів схиляються до того, що цей показник не буде досягнутий і Україна виробить 1,7-1,8 млн. тонн цукру.

На думку В. ЛАПИ, з урахуванням тієї квоти, яка є в України як зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі (СОТ), - 260 тис. тонн цукру-сирцю за зниженою ставкою імпортного мита, цього вистачає для задоволення внутрішніх потреб.

За словами В. КОЗАЧЕНКА, Україна матиме ту кількість цукру, якого вимагає внутрішній ринок. "У нас не буде перехідних запасів і ми імпортуватимемо те, що передбачене квотою. Тобто ми не виходимо на надвиробництво. А якщо ми не виходимо на надвиробництво, то ми дуже швидко адаптуємо внутрішню ціну до світової, а вона має тенденцію невеликого зростання", - зазначив експерт.

На його думку, "якщо скорелювати і подивитися перспективу світового ринку, то найближчі три місяці зростання (цін на цукор - УНІАН) може скласти 8-10%".

"Але очевидно, через три місяці зростання буде більшим", - додав В. КОЗАЧЕНКО. За словами гендиректора "Українського клубу аграрного бізнесу" Володимира ЛАПИ, ще один чинник, який впливає на ціну, це підвищення собівартості виробництва цукру. "Посушливі погодні умови привели до зниження врожайності, і ті інвестиції, які вкладали бурякосійні господарства, не окупилися б при цінах на цукор нижчих 6-6,5 грн. за кілограм. Відповідно, від цього показника відштовхуються виробники цукру і цукрового буряка, при цьому закладаючи певну маржу, щоб забезпечити мінімальний прибуток при виробництві", - пояснив експерт.

Він додав, що на мінімумі ціни на цукор на українському ринку складали 6,8 грн./кг, зараз вони на рівні приблизно 7,3 грн./кг в гуртовій торгівлі. "Але ажіотажних настроїв не спостерігається. Динаміка є, але вона не різка і відповідає економічним процесам усередині країни і на світовому ринку", - підкреслив В. ЛАПА.