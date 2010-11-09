Держспоживстандарт виявив ГМО майже в 6% перевіреної продукції

З початку 2010 року у лабораторіях молекулярно-генетичних досліджень, діючих на базі випробувальних центрів Держспоживстандарту України, генетично модифіковані організми (ГМО) були виявлені у 5,9% перевірених зразків.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, усього було проведено 11,7 тис. випробувань зразків продовольчої сировини і харчових продуктів, і в 702 зразках продукції виявлений вміст ГМО.

Генетично модифіковані організми були знайдені зокрема, у хлібобулочних, кондитерських, цукристих, м'ясних і ковбасних виробах, у м'ясних напівфабрикатах, молочній продукції і так далі.

Зазначають, що минулого року відсоток вмісту ГМО у продуктах харчування був приблизно на такому ж рівні: з 4,7 тис. перевірених зразків продовольчої сировини і харчових продуктів ГМО виявлено у 254 зразках (5,4%). При цьому у 122 зразках вміст ГМО перевищував 0,9%.