У Севастополі міліція вилучила близько трьох тонн зіпсованої кільки

2715 кг привезеної з Естонії кільки вилучили в Севастополі співробітники ветеринарної міліції Кілька була знищена на полігоні побутових відходів.

УМВС України в ході рейду місцями зберігання харчових продуктів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС України в м. Севастополі, риба, яка очікувала своєї черги на реалізацію, знаходилася у відрах по 5 кг За інформацією начальника ветеринарної міліції УМВС Олександра РИБІНСЬКОГО, терміни зберігання кільки були в нормі, але при перевірці було встановлено, що якість самої риби не відповідала жодним санітарним нормам, вона була зіпсована.