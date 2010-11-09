Нова система дотацій призведе до закриття молокопереробних підприємств – експерти

Порядок виплат дотацій виробникам тваринницької продукції на голову корови, який може бути прийнятий на підставі Податкового кодексу, приведе до браку оборотних коштів у виробників молока, скорочення виробництва і, отже, до масового закриття молокопереробних заводів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Повідомляють, що прийнятий Верховною Радою у першому читанні Податковий кодекс передбачає підтримку виробників тваринницької продукції з розрахунку на голову худоби. Сума дотацій буде затверджена у відповідному порядку використання бюджетних коштів. Виходячи з пропозицій, озвучених при розгляді цього питання в міністерствах і відомствах, дотації виплачуватимуться або раз на рік, або двічі на рік у кінці кожного з півріч. За даними УКАБ, такий порядок виплат спричинить брак оборотних коштів у виробників молока. "Якщо виплата дотацій здійснюватиметься раз на рік або двічі на рік у кінці кожного півріччя, то це приведе до вимивання коштів з обороту, і виробники будуть вимушені залучати кредити для компенсації недоотриманих фінансових ресурсів. При цьому вони понесуть витрати на обслуговування позик, що приведе до погіршення фінансових результатів господарств, - зазначає експерт УКАБ з ринків тваринницької продукції Тарас ГАГАЛЮК. - За нашими підрахунками, втрати оборотних коштів складуть в середньому 10,5% від суми передбачуваної підтримки, незалежно від того, будуть це витрати сільськогосподарського підприємства або домогосподарства".

Нестача "живих" грошей призведе до скорочення використання виробничих ресурсів. Це спричинить зменшення виробництва молока, що у свою чергу зумовить зростання конкуренції за сировину і, отже, закупівельних цін. Врешті-решт, багато молокопереробних підприємств будуть змушені замислитися про те, чи залишатися їм у бізнесі. "Про реальність цієї загрози свідчить те, що останніми роками постійно зменшується кількість молокопереробних підприємств, зокрема на 25% на рік, і спостерігається скорочення надходження молока на переробні підприємства на 1,5%", - наводить дані експерт УКАБ з ринків молока і молокопродуктів Інна ІЛЛЄНКО.

"Нестабільність ситуації щодо державної підтримки молочного сектора призводить до ускладнення ситуації на ринку. Так, унаслідок істотного дорожчання сировини і готових молочних продуктів, спостерігається відчутне скорочення попиту. Щоб уникнути збитків і "роботи на склад", молокопереробні підприємства вже з початку листопада вимушені занижувати закупівельні ціни на молоко. Такі негативні тенденції приведуть до прискореного скорочення кількості переробників, перегляду структури закупівель молока, і не обов'язково у бік дорожчої і якіснішої сировини від сільгосппідприємств. У результаті матимемо загострення кризи в секторі", - підсумувала експерт.