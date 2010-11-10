Комітет ВР схвалив законопроект про підвищення збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" щодо підвищення розміру ставки збору з 1% до 1,5%.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

Нагадаємо, проектом закону (реєстр. № 7270) пропонується збільшити з 1% до 1,5% ставку збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Заплановано також, що закон набере чинності з 1 січня 2011 року.

Як наголошувалося під час засідання комітету, ухвалення документа забезпечить поліпшення умов для надання вітчизняним виноградарським, садовим і хмелярським господарствам державної підтримки на найближчі чотири роки, підвищить їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішніх ринках, створить умови для прискореного розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства в Україні, збільшить зайнятість працездатного населення.

Водночас учасники засідання звернули увагу на те, що проектом Податкового кодексу, поданим Кабінетом міністрів, який прийнятий Верховною Радою в першому читанні, пропонується продовжити чинність Закону "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" до 2014 року, однак не передбачається підвищення ставки збору.