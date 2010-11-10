З Аргентини намагалися ввезти продукцію з ГМО - митниця затримала

Митники не пропустили в Україну заборонену продукцію із вмістом генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби.

Зокрема, сказано у повідомленні, з Аргентини на адресу одного з київських підприємств був ввезений товар "соєвий лецитин марки Voroles F - 62" вартістю понад 570 тис. грн.

Для належної перевірки відомостей, що містяться в представлених до митного оформлення товару документах, митники провели відбір проб і зразків товарів і направили їх на експертизу. Її результати засвідчили наявність у наданих зразках товару генетично модифікованих організмів. Цей товар не включений в Державний реєстр генетично модифікованих організмів, джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних і лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням. А отже, відповідно до законодавства, така продукція заборонена до ввезення в Україну, поки вона не пройде державну реєстрацію і не отримає відповідні дозволи, підкреслили в Держмитслужбі.

За поясненням директора українського підприємства, при постачанні цього товару за адресою з-за кордону не надійшло жодного повідомлення про вміст у товарі ГМО, щодо яких в Україні встановлені заходи державного контролю.

Таким чином, митниці були надані як основа для переміщення товарів документи, що містять неправдиві дані.

Щодо цього факту митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, а товар вилучили до рішення суду.