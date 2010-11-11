На цукор чекає подорожчання

Ціни на цукор в Україні можуть підвищитися. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

«Внаслідок продовження тенденції до підвищення світових цін на цукор існує ризик відновлення зростання внутрішніх цін», - йдеться в повідомленні.

За даними Мінекономіки, починаючи з травня ц.р. на світових торгових майданчиках спостерігалося зростання цін на цукор. У травні-жовтні ціни на білий цукор на Лондонській біржі підвищилися на 57,1% (тільки по жовтню подорожчали на 18,4%) до 730,3 дол. за тонну (станом на 29 жовтня), на цукор-сирець на Нью-Йоркській біржі – на 90,1% (13,4%) до 632,9 дол.

При цьому внутрішні споживчі ціни на цукор за підсумком січня-жовтня зросли на 16,2% (на 56,8% за цей же період минулого року), ціни виробників – на 17,2% (56,3% відповідно).

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом президента Української аграрної конфедерації, голови Ради підприємців при Кабміні Леоніда КОЗАЧЕНКО, цукор впродовж трьох місяців подорожчає на 8-10%.

«Ми не зберемо той урожай, який навесні планували, оскільки були жорсткі погодно-кліматичні умови – засуха, й збільшення посівів цукрового буряка, яке давало нам підстави робити попередні прогнози про збирання великих обсягів цукрового коріння та виробництво більшої кількості цукру, не виправдалося», – повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

За словами генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимира ЛАПИ, з початку року прогнози виробництва цукру становили 2-2,3 млн. тонн, зараз офіційний прогноз – 2 млн. тонн, але більшість експертів схиляються до того, що цього показника не буде досягнуто й Україна виробить 1,7-1,8 млн. тонн цукру.

На думку В.ЛАПИ, з урахуванням тієї квоти, яка є в України як зобов`язання перед Світовою організацією торгівлі (СОТ), – 260 тис. тонн цукру-сирцю за зниженою ставкою імпортного мита, це достатньо для задоволення внутрішніх потреб.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, Україна матиме ту кількість цукру, якої вимагає внутрішній ринок. «У нас не буде перехідних запасів і ми імпортуватимемо те, що передбачено квотою. Тобто ми не виходимо на перевиробництво. А якщо ми не виходимо на перевиробництво, то ми дуже швидко адаптуємо внутрішню ціну до світової, а вона має тенденцію невеликого зростання», – зазначив експерт.