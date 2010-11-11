У аграріїв Сумщини найнижчі в області зарплати

У працівників сільського господарства Сумської області одні з найнижчих зарплат, в середньому 1430 грн.

Сумська область. 11 листопада. УНІАН. Впродовж останніх років в Сумській області у працівників сільського господарства зберігається один з найбільш низьких рівнів заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління статистики в Сумській області, у вересні 2010 року на сільгосппідприємствах був зайнятий кожен одинадцятий працівник області. При цьому працівники сільського господарства одержали в середньому 1430 гривень, що на 27,1% менше за середньообласний показник в економіці регіону.

Зокрема, у кожного шостого працівника сфери АПК заробітна плата не перевищувала прожитковий мінімум для працездатної особи (888 грн.), переважна більшість працівників (83,8%) мали нарахування у розмірі середньої по області зарплатні (1963 грн.). І лише кожен шостий працівник сільського господарства одержав зарплату понад 2000 грн., у той час, як по економіці області – кожен третій.

Третину зайнятих у сільському господарстві Сумщини складають жінки, які заробляють в середньому 1154 грн., що на 276 грн. менше середнього показника для цього виду діяльності.