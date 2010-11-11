Асоціація фермерів і приватних землевласників вимагає скасування квот на експорт зерна

Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) вимагає від уряду скасування квот на експорт зерна.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент АФЗУ Микола МІРКЕВИЧ.

«Асоціація фермерів і приватних землевласників України вимагає негайного скасування будь-яких обмежень на експорт зернових», - заявив він.

За словами першого віце-президента АФЗУ Ярослава КАРДАША, блокування поставок зерна за кордон завдає збитків сільгоспвиробникам, які, за попередніми розрахунками, вже перевищили 10 млрд. грн. Він підкреслив, що такі дії недопустимі, оскільки позбавляють аграріїв коштів для проведення комплексу весняно-польових робіт.

За словами М.МІРКЕВИЧА, обмеження експорту зерна призвело до припинення збирання кукурудзи, оскільки елеватори переповнені й зерно ніде зберігати.

Фермери зазначають, що для забезпечення внутрішнього споживання Україні необхідно 25 млн. тонн зерна, а при одержаному врожаї в 41 млн. тонн експортний потенціал становить 16 млн. тонн. «16 млн. тонн зерна можна впевнено експортувати, завдяки чому сільськогосподарські підприємства змогли б отримати вкрай необхідні їм фінансові ресурси», - йдеться в повідомленні АФЗУ, поширеному на прес-конференції.

«Асоціація рішуче й категорично протестує проти останніх дій уряду з блокування експорту зернових, оскільки вважає, що такі кроки спрямовані на довільний перерозподіл власності в аграрній сфері», - йдеться в повідомленні АФЗУ.

Асоціація закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися в ситуацію, щоб якнайшвидше вирішити її в інтересах держави, бізнесу та людей.

Як повідомляв УНІАН, постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.» прийнята 4 жовтня 2010 р. під №938.

Документом встановлено квоти на експорт пшениці й сумішей пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено обсягом 1 тис. тонн.

Квоти введено терміном до 31 грудня 2010 р.

Документом затверджено також порядок видачі ліцензії на експорт вказаної продукції й розподілу квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Міністерству економіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою. Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновок Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, вказаного в заявці, й можливості її експортувати. Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, вказаним у висновку Мінагрополітики. Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.