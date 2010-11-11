В Україні на 1 листопада зібрано 11,7 млн. тонн цукрових буряків

В Україні за даними на 1 листопада ц.р. урожай цукрових буряків склав 11,7 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це на 50,4% більше, ніж на 1 листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цукрових буряків цього року планується зібрати понад 15 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У 2009 році урожай в Україні цукрових буряків склав 10 млн. тонн.