Саудівська Аравія хоче інвестувати в сільське господарство Криму

Представники ділових кіл Саудівської Аравії зацікавлені у вкладенні інвестицій в сільське господарство Криму і створенні пілотного сільськогосподарського проекту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримського уряду, про це заявив представник принца Саудівської Аравії з аграрних питань, представник компанії Otech у країнах Африки і Середньої Азії Олександр ВІОН на зустрічі з першим заступником розділу Ради міністрів Криму Павлом БУРЛАКОВИМ.

«Побувавши в Україні, ми переконалися у високому потенціалі і можливостях розвитку сільського господарства в регіонах держави, зокрема, в Криму», – сказав О.ВІОН.

Представники ділових кіл Саудівської Аравії заявили про готовність інвестувати в створення нового високотехнологічного виробництва, а також в зрошувальну систему, транспортну інфраструктуру.

П.БУРЛАКОВ заявив, що для розвитку сільського господарства можуть бути використані дві третини території Криму.

«Крим споконвіку славився своїми садами, виноградниками, олійними культурами. У автономії вирощуються тверді зернові культури. Це екологічно чиста продукція, оскільки наш регіон – найбільш екологічно безпечний в Україні», – сказав він.

Віце-прем`єр відзначив, що Крим відкритий для закордонних партнерів. «Ми готові розглядати ваші інвестиційні пропозиції», – сказав він.