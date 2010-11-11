Виробники знизять ціни на молочні та м'ясні продукти?

Виробники знижують ціни на молочні та м`ясні продукти.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України (АМК).

Повідомляється, що ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд», ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Юнімілк» і ВАТ «Миронівський хлібопродукт» зобов`язалися знизити до економічно обгрунтованого рівня оптово-відпускні ціни на твердий сир, масло, молоко й куряче філе. Про це компанії офіційно повідомили, реагуючи на висунуті комітетом вимоги.

Так, ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд» планує знизити оптово-відпускні ціни на твердий сир ТМ «Тульчинка» в два етапи: на 10% і на 5%. За інформацією компанії, перший етап зниження має відбутися наступного тижня. Компанія також зобов`язалася знизити на 3% оптово-відпускні ціни на масло ТМ «Тульчинка».

ДП «Мілкіленд-Україна» поінформувало про зниження цін на твердий сир ТМ «Добряна» для роздрібної мережі на 10%. Крім того, підприємство зобов`язалося утриматися від економічно необгрунтованого підвищення цін на молоко, сметану, масло й твердий сир, а також зобов`язалося сприяти укладенню прямих контрактів із підприємствами мереж роздрібної торгівлі.

ТОВ «Юнімілк» повідомило, що ухвалило рішення знизити ціну на найбільш споживану населенням молочну продукцію в середньому на 5%. А саме, таке зниження очікується: на молоко, біопродукт «Біо Баланс», «Сметану «Простоквашино», «Сир «Простоквашино», молоко «Літній день», сметану «Літній день» (350 г).

У свою чергу ВАТ «Миронівський хлібопродукт» зазначило, що «готове дотримуватися рекомендацій, які були надані Антимонопольним комітетом, і утриматися від підвищення оптово-відпускної ціни на м`ясо птиці охолодженої щонайменше до кінця 2010 року». Одночасно підприємство повідомило, що планує знизити оптово-відпускні ціни на куряче філе з 33 грн./кг до 32 грн./кг.

«Антимонопольний комітет очікує адекватної реакції на висунуті вимоги також від інших великих виробників молочної продукції та м`яса птиці. Зниження цін на цю продукцію має відбутися і в роздрібній торгівлі. Саме тому вже наступного тижня ми надамо відповідні зобов`язання десяти найбільшим торговим мережами загальнодержавного ринку й двадцяти розгалуженим локальним торговим мережам», – зазначив в.о. голови комітету Юрій КРАВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, АМКУ зобов`язав ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд», ВАТ «Молочний Альянс», ТОВ «Юнімілк», ТОВ «Данон», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», корпорацію «Клуб Сиру», ЗАТ «Галичина», ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат», ТОВ «ВО «Моліс» і ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв» забезпечити в листопаді цього року поетапне зниження оптово-відпускних цін на молоко, сметану, вершкове масло, твердий сир.

Крім того, комітет висунув офіційні вимоги до 10 найбільших виробників і постачальників охолодженого м`яса птиці привести оптово-відпускні ціни на продукцію до економічно обгрунтованого рівня й не допускати їх безпідставного підвищення. Зокрема, до ВАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Комплекс Агромарс», ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський», ТОВ «Рубі Роз Агрікол Ко, ЛТД», ТОВ «Курганський бройлер», ВАТ «Володимир-волинська птахофабрика», ТОВ СФ «Агроукрптиця», ЗАТ «Ландгут Бройлер», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Варто» і ТОВ «Птахокомплекс «Губін».