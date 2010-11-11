«Укрцукор» знизив на 20% прогноз виробництва цукру

Національна асоціація цукровиробників України "Укрцукор" знизила на 20% прогноз виробництва цукру з буряка урожаю 2010 року - до 1,6 млн. тонн. Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова правління НАЦУ "Укрцукор" Микола ЯРЧУК.

"Цього року виробництво цукру буде меншим, ніж прогнозувалося. Ми думаємо, що заводи вироблять цього сезону на рівні 1,6-1,65 млн. тонн цукру", - повідомив М.ЯРЧУК.

За його словами, зниження обсягів виробництва цукру пов'язане зі зниженням урожаю цукрового буряка внаслідок посушливої погоди у серпні-вересні. "Ми прогнозували, що буряка буде близько 17-18 млн. тонн, а його буде близько 14 млн. тонн. Тобто через відсутність сировини ми не дотягнемо до попередніх прогнозів", - пояснив М. ЯРЧУК.

При цьому він підкреслив, що виробництва у вказаних об'ємах вистачатиме для забезпечення внутрішніх потреб з урахуванням імпорту в межах квоти 267 тис. тонн цукру-сирцю. "Тому немає підстав говорити про те, що буде дефіцитним ринок", - підкреслив М.ЯРЧУК.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, у поточному році в Україні буде вироблено 2 млн. тонн цукру з буряка урожаю 2010 року. Раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру у 2,1-2,2 млн. тонн.