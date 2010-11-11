«Укрцукор» прогнозує ріст цін на цукор на 5-18%

Національна асоціація цукровиробників України "Укрцукор" прогнозує зростання цін на цукор в країні на 5-18% у грудні 2010г. - січні 2011 р. Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова правління НАЦУ "Укрцукор" Микола ЯРЧУК.

"Ми прогнозуємо, що 1-1,1 тис. дол. за тонну, тобто 7,5-8,5 грн. за кг, буде відпускна ціна", - повідомив М. ЯРЧУК, зазначивши, що на сьогодні відпускна ціна цукру складає 7,15-7,2 грн./кг. При цьому, за даними асоціації, собівартість виробництва цукру у поточному сезоні висока і досягає 6,5 грн./кг.

"Ціна почне рости після закінчення переробки буряка - у грудні-січні. Зростання не буде різким, тому що грає роль те, що зараз сезонне надвиробництво. Цукор виробляють 2 місяці, а реалізують протягом року. Сьогодні його пропозиція вища, ніж попит, а з часом вирівнюватиметься", - пояснив він.

При цьому М. ЯРЧУК сказав, що велику роль у внутрішніх цінах на цукор грає світовий ринок. "Усе залежатиме від того, яка буде світова ціна, тому що у світі дефіцит цукру відчувається. Ціна на світовому ринку постійно росте, а це впливає на наш ринок, тому що ми залежимо від світової ціни і ціни на цукор-сирець. Усі ці чинники говорять про те, що ціна може бути стабільною, але високою", - додав М.ЯРЧУК.

За його словами, наступного року світова ціна на сирець диктуватиме ціну на білий цукор на внутрішньому ринку. "Сьогодні 780 дол. коштує тонна цукру-сирцю в Одесі, і світові аналітики говорять, що вона ще на 10% збільшиться. Можна спрогнозувати, що цукор з цукру-сирцю теж буде за високою ціною", - зазначив М. ЯРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, "Укрцукор" понизив на 20% прогноз виробництва цукру з буряка урожаю 2010 р. - до 1,6 млн. тонн. При цьому, за прогнозами Міністерства аграрної політики, у поточному році в Україні вироблять 2 млн. тонн цукру з буряка урожаю 2010 року. Раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру у 2,1-2,2 млн. тонн.