Кабмін затвердив порядок використання коштів Стабфонду для АПК

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для виконання Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і компенсації підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу ставок за кредитами, наданими для реалізації інвестиційних проектів.

Відповідна постанова від 10 листопада 2010 р. №1034 опублікована на сайті відомства.

Згідно з порядком, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінпромполітики. Обсяг бюджетних коштів визначається окремим рішенням Кабміну.

Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі й прямують на: погашення кредиторської заборгованості, що виникла в 2009 році за загальним фондом державного бюджету у зв`язку з виконанням програми “Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, зокрема, через механізм здешевлення кредитів”; завершення робіт, початих у минулих роках; компенсацію ставок за кредитами, наданими підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу на реалізацію інвестиційних проектів, без урахування штрафних санкцій і пені при користуванні кредитами, податків і обов`язкових платежів.

За рахунок бюджетних коштів, підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу компенсується сума відсотків, сплачених ними за користування кредитами, наданими в національній валюті, виходячи з розміру облікової ставки НБУ, що діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше процентної ставки за залученими такими підприємствами кредитами: 1,4 облікової ставки Національного банку — за середньостроковими (до трьох років) кредитами; 1,5 облікової ставки Національного банку — за довгостроковими (до п`яти років) кредитами.