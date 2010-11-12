SANCO у грудні проведе інспекцію птахівницьких господарств України для можливого експорту до ЄС

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO) з 6 до 10 грудня 2010 р. планують провести інспекцію стану діючої системи контролю здоров`я тварин в Україні при виробництві м`яса птиці, яєць і продукції з них для можливого експорту до країн Європейського Союзу. Про це УНІАН повідомили к прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що для підготовки до зазначеного візиту з 9 до 12 листопада фахівці української державної служби ветеринарної медицини проведуть попередню інспекцію птахопереробних підприємств – потенційних експортерів до ЄС щодо здійснення державного контролю проведення протиепізоотичних заходів.