Мінекономіки розподілило квоти на експорт зернових в обсязі 2,114 млн. тонн

Міністерство економіки України розподілило квоти на експорт зернових в обсязі 2,114 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення затвердила сьогодні комісія Мінекономіки з питань розподілу квот.

Як повідомив голова комісії Олександр СУХОМЛИН, на сьогоднішній день подано 75 заявок від суб`єктів господарювання, зокрема, заявки на експорт кукурудзи подано на 1 млн. 115 тис. тонн, на експорт пшениці – на 155 тис. тонн, на експорт ячменю – на 224 тис. тонн. Заявок на експорт жита і гречки не надходило.

О.СУХОМЛИН відзначив, що по кукурудзі загальний обсяг затвердженої квоти становить 2 млн. тонн, тому комісія задовольнила всі заявки, що надійшли, на її експорт. Квота на експорт пшениці встановлена в обсягу 500 тис. тонн, тому ухвалено рішення пропорційно зменшити всі подані заявки на коефіцієнт 1,09.

Квота на експорт ячменю затверджена в обсягу 200 тис. тонн, тому комісія ухвалила рішення пропорційно зменшити всі одержані заявки на коефіцієнт 1,12.

Сьогодні до кінця робочого дня комісія закінчить технічну роботу із затвердженням і розподілу квот на експорт зерна і опублікує результати на веб-сайті Міністерства економіки.

Члени комісії відзначили, що з названого обсягу одержаних заявок відняли обсяги зерна, які були на кораблях і були експортовані поза квотою.

Перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА повідомив, що після публікації рішення комісії результати будуть направлені в Міністерство економіки, яке впродовж 7 днів має ухвалити рішення про видачу ліцензій на затверджений обсяг квот. При цьому він зазначив, що, враховуючи необхідність, міністерство прискорить розгляд і видачу ліцензій, і, запевнив А.МАКСЮТА, ліцензії будуть видані впродовж 1-2 днів.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ц.р. Мінекономіки оголосило про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензій на експорт зерна. Прийом заявок триває з 4 листопада по 18 листопада 2010 року включно.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки заявило про прийом заявок з 20 жовтня по 3 листопада включно.

Довідка УНІАН. Постанову «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» Кабінет міністрів України прийняв 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці та суміш пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсягу 1 тис. тонн.

Квоти введено строком до 31 грудня 2010 року.

Документом затверджено також порядок видачі ліцензій на експорт зазначеної продукції й розподіл квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої в Міністерство економіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою. Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновок Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, зазначеного в заявці, і можливості її експортувати. Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, зазначеним у висновку Мінагрополітики. Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.