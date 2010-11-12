АМК дозволив «Зернопродукт МХП» придбати частку у статутному капиталі ТОВ «Агроцукор Лтд»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ЗАТ "Зернопродукт МХП" (Київська обл.) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Агроцукор ЛТД" (Вінницька обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Повідомляють, що це придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

Зазначено, що ЗАТ "Зернопродукт МХП" вирощує і реалізує зернові, технічні і олійні культури, розводить ВРХ і свиней, а ТОВ "Агроцукор ЛТД" вирощує і реалізує зернові, олійні і технічні культури.