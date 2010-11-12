У Херсонській області на початок листопада запаси зерна скоротилися на 32%

У Херсонській області запаси зерна на 1 листопада поточного року на 31,7% менші порівняно з показником на 1 листопада 2009 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Херсонській області, на 1 листопада на підприємствах, які займалися зберіганням і переробкою зернових і олійних культур, було 313,5 тис .т зернових культур, у тому числі пшениці - 208,9 тис. т (на 34,8% менше), кукурудзи - 48,4 тис. т (у 1,8 разу більше), ячменю - 27,1 тис. т (на 72,8% менше), рису - 10,8 тис. т (на 30,1% більше), а також насіння соняшника - 200,3 тис. т (у 1,7 разу більше), сої - 77,3 тис. т (на 28% більше), рапсу - 14,2 тис. т (на 37,9% менше).

Із загальної кількості зерна безпосередньо на підприємствах, які займаються зберіганням, було 209,5 тис. т зернових культур.

З початку року на зберігальні і переробні підприємства надійшло 990,9 тис. т зернових культур, у тому числі 651,2 тис. т пшениці, 156,7 тис. т кукурудзи, 132,9 тис. т ячменю, 638,5 тис. т насіння соняшника, 210,7 тис. т сої, 124,9 тис. т рапсу, 15,8 тис. т рису.

Із загальної кількості зерна перероблено на борошно, крупи, комбікорми 218,6 тис. т (чи 22,1% від загальної кількості). Також із загальної кількості соняшнику перероблено на олію на 9,5% менше, ніж рік тому, - 349,4 тис. т (54,7%). У той же час переробка сої збільшилася до торішніх показників на 48,6% - до 94,4 тис. т (44,8%).