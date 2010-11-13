Підстав для подорожчання хліба на Сумщині немає – губернатор

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ заявляє, що в регіоні немає підстав для подорожчання хліба.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської ОДА.

Ю.ЧМИРЬ гостро відреагував на спроби хлібовиробників підвищити ціну на хліб. "Цьогоріч на Сумщині зібрано 1,5 млн. тонн зерна, у тому числі 500 тисяч тонн пшениці, що є гарантією продовольчої безпеки регіону. В області створено тримісячний запас зерна – 45 тисяч тонн, а тому підстав для підвищення ціни на хліб немає", – підкреслив губернатор.

Ю.ЧМИРЬ доручив державній інспекції з контролю за цінами в Сумській області і територіальному відділенню Антимонопольного комітету тримати дану ситуацію на контролі.