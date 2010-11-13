Мінекономіки опублікувало перелік компаній, що одержали квоти на експорт зерна

Міністерство економіки України опублікувало перелік компаній, що одержали квоти на експорт зерна.

Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства.

Зокрема, розподілено 1 млн. 481,8 тис. т кукурудзи між 25 компаніями. Серед компаній, об`єм квот яких найбільший, - ТОВ СП «Нібулон» (307,4 тис. т, або 20,7% від загального об`єму розподілених квот), ТОВ «Кернел-трейд» (276,08 тис. т, 18,63%), підприємство «САРНА» (169 тис. т, 11,4%).

З 500 тис. т пшениці (заявки були на 544 тис. т), розподілених між 14 підприємствами, найбільші квоти одержали ТОВ «Сарна» (117,04 тис. т), ТОВ «Кернел-трейд» (104,3 тис. т), «Сантрейд» (65,05 тис. т), «Нібулон» (46,08 тис. т).

Крім того, 200 тис. т ячменю (заявлено 224,3 тис. т) розподілено між 7 компаніями. Найбільші об`єми у підприємств: «Сарна» (45,78 тис. т), ТОВ «Кернел-трейд» (55,73 тис. т), «Сантрейд» (41,08 тис. т), «Нібулон» (26,95 тис. т).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство економіки України розподілило квоти на експорт зернових в об`ємі більше 2 млн. тонн.

Було подано 75 заявок від суб`єктів господарювання на експорт кукурудзи, пшениці, ячменю. Заявок на експорт іржи і гречки не поступало.

По кукурудзі загальний об`єм затвердженої квоти складає 2 млн. тонн, тому комісія задовольнила всі заявки, що поступили, на її експорт. Квота на експорт пшениці встановлена в об`ємі 500 тис. тонн, тому ухвалено рішення пропорційно зменшити всі подані заявки на коефіцієнт 1,09.

Квота на експорт ячменю затверджена в об`ємі 200 тис. тонн, тому комісія ухвалила рішення пропорційно зменшити всі одержані заявки на коефіцієнт 1,12.

З вказаного об`єму одержаних заявок відняли об`єми зерна, які знаходилися на кораблях і були експортовані поза квотою.

Перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА повідомив, що після публікації рішення комісії результати будуть направлені в Міністерство економіки, яке впродовж 7 днів повинне ухвалити рішення про видачу ліцензій на затверджений об`єм квот. При цьому він підкреслив, що, враховуючи необхідність, міністерство прискорить розгляд і видачу ліцензій, і, завірив А.Максюта, ліцензії будуть видані впродовж 1-2 днів.

Нагадаємо, 4 листопада т.г. Мінекономіки оголосило про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензій на експорт зерна. Прийом заявок продовжується з 4 листопада по 18 листопада 2010 року включно.

Довідка УНІАН. Ухвала «О встановленні об`ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» Кабінету Міністрів України прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і змішай пшениці і іржи (меслин), полбы в об`ємі 0,5 млн. тонн, кукурудза – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і іржи – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в об`ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені строком до 31 грудня 2010 року.

Документом затверджений також порядок видачі ліцензій на експорт вказаної продукції і розподілу квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої в Міністерство економіки суб`єктом господарської діяльності по встановленій міністерством формі. Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновок Мінагрополітіки про наявність у нього об`єму сільськогосподарської продукції, вказаного в заявці, і можливості її експортувати. Загальний об`єм квот розподіляється комісією пропорційно об`ємам, вказаним в ув`язненні Мінагрополітіки. Нерозподілений об`єм квот підлягає повторному розподілу.