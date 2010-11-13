Україна сподівається отримати від ЄС квоту на експорт зернових у 1,2 млн. тонн

Україна має намір отримати від Європейського Союзу квоту на експорт зернових в 1,2 млн. тонн щорічно.

Про це заявив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Світовий банк нам розрахував, що ми маємо право претендувати на експорт без квот 1,2 млн. тонн зерна у ЄС. В цілому зернових. І ми цю позицію озвучили. І комісар по торгівлі Карел де ГУХТ підтвердив, що наступні раунди переговорів будуть спрямовані на зближення наших принципових позицій”, - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні Євросоюз у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною пропонує квоту на експорт до ЄС лише 200 тис. тонн зернових на рік.

“Але після сьогоднішньої зустрічі я зрозумів, що ми зможемо знайти порозуміння і збільшити квоту на ввезення зернових у ЄС”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

У ході одноденного візиту до Брюсселя М.ПРИСЯЖНЮК зустрівся з комісарами ЄС з питань торгівлі К. Де ГУХТОМ та з питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіаном ЧІОЛОШОМ. Крім того, він провів зустрічі з представниками Асоціації зернотрейдерів та Асоціації виробників олійних культур.