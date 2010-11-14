Україна у переговорах з Євросоюзом відстоює збереження мита на експорт насіння соняшнику

Україна у переговорах з Європейським Союзом відстоює збереження мита на експорт насіння соняшнику.

Про це заявив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Ми спитали, наскільки вигідно буде ЄС, якщо ми відмовимося від експортного мита на насіння соняшнику? За аналітикою, це насіння не піде до Європи, воно піде до третіх країн. За аналітикою, 80% насіння соняшнику переробляють компанії європейського походження. Хто від цього виграє?”, - спитав міністр.

Він зазначив, що така позиція була сприйнята комісаром ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіаном ЧІОЛОШОМ.

“Вирішено було обрахувати і потоки насіння соняшнику, і економічні вигоди для обох сторін. Щоб не вийшлося так, що ми зійшлися, як у байці, на вузькій кладці, а від цього хтось виграє третій”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні діє експортне мито на насіння соняшнику в 12%, яке буде знижено до 10% до 2012 року.

12 листопада М.ПРИСЯЖНЮК у ході одноденного візиту до Брюсселя зустрівся з комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ та з питань сільського господарства і сільського розвитку Д.ЧІОЛОШОМ.

Крім того, міністр провів зустрічі з представниками Асоціації зернотрейдерів та Асоціації виробників олійних культур.