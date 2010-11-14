Кабмін планує наступного року збільшити компенсацію відсотків по кредитах аграріям

Кабінет міністрів планує наступного року збільшити компенсацію відсотків по кредитах аграріям.

Про це повідомив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“У наступному бюджетному році ми вибрали дві такі теми: розвиток рослинництва і розвиток свинарства і молочного скотарства. І якраз у цих сегментах ми будемо мотивувати технічне переоснащення”, - сказав міністр.

“Тут буде і компенсація відсотків по кредитах, при цьому ми запропонували, і Кабмін схвалив дві облікових ставки НБУ. До цього була одна. А в свинарстві і молочному скотарстві це компенсація 50% витрат на засоби виробництва, тобто на будівництво ферм”, - додав він.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, уряд планує закласти у проект бюджету на 2011 рік 1,3 млрд. грн. на компенсацію відсотків по кредитах, а також 1 млрд. грн. – на компенсацію будівництва ферм.

Він також зазначив, що міністерство завершує підготовку методики оцінки витрат на будівництво ферм, щоб уникнути зловживань.

“Ми маємо зараз розрахунки, скільки ми можемо мати затрат на одне корово-місце. Наші розцінки, європейські.... щоб була середня ціна”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

12 листопада М.ПРИСЯЖНЮК у ході одноденного візиту до Брюсселя зустрівся з комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ та з питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіаном ЧІОЛОШОМ.

Крім того, міністр провів зустрічі з представниками Асоціації зернотрейдерів та Асоціації виробників олійних культур.