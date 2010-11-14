МінАП планує запровадити на 3-5 років українські та європейські стандарти якості продукції

Міністерство аграрної політики України планує запровадити на 3-5 років подвійні стандарти якості сільськогосподарської продукції: українські та європейські.

Про це повідомив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Гармонізація санітарних та фітосанітарних стандартів зі стандартами ЄС для нас дуже важлива. Тому що, наприклад, за стандартами молока, зараз у ЄС стандарти високі, у Білорусі стали вище і в Росії вище. Тобто, у нас найнижчі стандарти”, - сказав міністр.

“Що може статися, якщо ми через місяць введемо нові стандарти? Може статися катастрофа. І позиція наша така, і ЄС нас підтримав, - це введення двох стандартів паралельних. Наприклад, протягом 3-5 років буде діяти два стандарти: європейський і український. І виробник сам вибирає, по якому стандарту йому працювати”, - додав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що запровадження одночасно двох різних стандартів краще, ніж поступове підвищення своїх стандартів до рівня Європейського Союзу.

“Поступове підвищення стандартів - це є хибний шлях, тому що кожна зміна стандартів - це така процедура дорога і довгострокова. Тому паралельні два стандарти - це є правильно”, - сказав міністр.